رياضة | برشلونة يجهز مفاجأة مدوية قبل مواجهة اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجهز مفاجأة مدوية قبل مواجهة اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز نادي برشلونة الإسباني مفاجأة كبري لنادي مانشستر يونايتد قبل الصدام المرتقب بينهما في ربع نهائي دوري الأبطال.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن موعد عودة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي من أجل المشاركة مع فريقه برشلونة الإسباني، على إثر إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ.

ومن المعروف أن برشلونة لديه مباراة قوية داخل الليجا أمام أتلتيكو مدريد في مباراة حاسمة بمنافسات الليجا، يوم السبت القادم، لكن ديمبلي لن يكون قادرًا على المشاركة في تلك المواجهة.

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وأشارت صحيفة الإسبانية، إلى أن طبيب الفريق الكتالوني حذر المدير الفني للفريق فالفيردي، ولا يريد البلوجرانا التعجل في مسألة عودته حتى لا يتعرض لإنتكاسة.

وأفاد الصحيفة الإسبانية، أن النجم الفرنسي أقرب من اللحاق بمواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد، المقرر لها يوم 10 من شهر إبريل الجاري، بمنافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر: أن ديمبلي تعرض لتلك الإصابة يوم 13 مارس الماضي، حين شارك أمام أوليمبك ليون بمنافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.