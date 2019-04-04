رياضة | "إكرامي وهشام" يواصلون التأهيل في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إكرامي وهشام" يواصلون التأهيل في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الأهلي الغائبين عن قائمة مباراة الفريق أمام صن داونز المقبلة في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، مرانا قويا على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الخميس.

وشارك في المران كل من: وليد سليمان، محمد نجيب، إسلام محارب، أحمد حمودي، باسم علي، عمرو جمال، أحمد علاء، مصطفى شوبير.

وقاد المران حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال بالفريق، حيث شهد المران جانبا من التدريبات البدنية وفقرات متنوعة من تدريبات الكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين الذين شاركوا في مران الكرة.

وشارك شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء من تدريبات الكرة على هامش المران الصباحي،

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وأدى الحارس الدولي جانبا من التدريبات التأهيلية والبدنية في الجيم، قبل أن ينتظم في تدريبات الكرة والتقسيمة مع اللاعبين.

وكان شريف إكرامي يعاني من تمزق في العضلة السمانة، قبل أن يؤدي اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي على مدار الأسابيع الماضية.

كما بدأ هشام محمد، لاعب وسط الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، ويؤدي لاعب وسط الأهلي برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام الشد في العضلة الخلفية الذي لحق به مؤخرا .

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في الثالثة من عصر بعد غدا السبت في جنوب افريقيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.