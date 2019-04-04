رياضة | غدا.. أهلي 2000 يواجه سرايا القبة في دوري منظقة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. أهلي 2000 يواجه سرايا القبة في دوري منظقة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» فريق سراي القبة غداً الجمعة، عل ملعب الأهلي بمدينة نصر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ١١ لبطولة منطقة القاهرة.

كان الأهلي قد واجه هذا الفريق يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة الـ٢٤ من الموسم، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، ويأمل الأهلي في الفوز عليه مجدداً؛ ليواصل سلسلة نتائجه المميزة في البطولة والتي قادته للتتويج رسمياً باللقب دون أية هزيمة.

Advertisements

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد ٦٥ نقطة، بعد فوزه هذا الموسم في ٢١ مباراة والتعادل في مباراتين، مسجلاً ٩١ هدفاً، مقابل ١٣ هدفاً في شباكه.

وتتبقى للأهلي مباراتان فقط في الدوري بعد مواجهة سراي القبة، أمام مركز شباب عين الصيرة، والاتصالات.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.