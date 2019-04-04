رياضة | الكشف عن سر انخفاض مستوي مدافع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر انخفاض مستوي مدافع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن السبب الرئيسي وراء هبوط مستوي الفرنسي أومتيتي مدافع فريق برشلونة في الفترة الماضية.

افاد موقع الدون بالون الإسباني، أن انعدام الثقة واحد من الأسباب الرئيسية وراء تراجع مستوي أومتيتي مدافع برشلونة بعد ربطه بشائعات الرحيل عن الفريق.

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واضاف الموقع، أن أومتيتي قدم واحدة من أسوء مبارياته مع برشلونة أمام فياريال بالجولة الماضية باللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي 4-4.

واشار الموقع إلى أن نجوم برشلونة سخروا في الوقت السابق من ابتعاد إيسكو ومارسيلو عن المشاركة مع ريال مدريد وقلة مستواهم الفني ولكن الأمور انقلبت بعد ظهور أومتيتي بشكل سئ.

واكد الموقع على أن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أومتيتي في شهر أكتوبر الماضي وابتعاده لمدة 4 شهور عن الفريق كانت لها دور مؤثر في هبوط مستواه.