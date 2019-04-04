رياضة | علي معلول: الروح القتالية سلاح الأهلي أمام صن داونز.. وهذه رسالتي للجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي معلول: الروح القتالية سلاح الأهلي أمام صن داونز.. وهذه رسالتي للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
وأضاف معلول: «نحترم فريق صن داونز الذي يمتلك إمكانيات جيدة منحته فرصة التواجد بشكل دائم في الأدوار النهائية في دوري الأبطال الإفريقي في نسخه الأخيرة».
وأوضح أن الأهلي يمتلك من الإمكانات الفنية والتاريخية ما يدفعه لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب في جوهانسبرج؛ من أجل تسهيل مهمتنا في لقاء العودة يوم 13 أبريل الجاري، مؤكدًا أن الروح المعنوية المرتفعة للاعبين ستكون بمثابة دافع قوي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.
وأشار ظهير أيسر الأهلي إلى أن ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة، وخوض مباراة كل ثلاثة أيام بات أمرا اعتاد عليه لاعبو الأهلي طوال السنوات الأخيرة، ولكن يبقى تأكيد أن هذا الأمر بمثابة وضع طبيعي لنادي كبير بحجم وتاريخ النادي الأهلي الذي يلعب دائما على تحقيق كل البطولات، ومن ثم نعمل جاهدين على تنفيذ البرامج الاستشفائية بشكل مثالي؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباريات.
وأوضح: «نبذل قصارى جهدنا من أجل تكليل جهودها في النهاية بتحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي بالألقاب».
وعلق معلول على هدفه الأخير في مرمى الاتحاد السكندري ومساهمته في حصد 3 نقاط غالية في مشوار الدوري مؤكدًا: «الفوز وحصد النقاط الثلاث يحسب للفريق بالكامل وبالطبع نشكر جميع اللاعبين سواء من شاركوا بشكل أساسي أو كانوا على مقاعد البدلاء على الروح المميزة التي كانت موجودة حتي النهاية».
وأضاف: «هذه الروح القتالية المتميزة هي التي تصنع الفارق، وإن شاء الله نقاط الفوز الثمين على الاتحاد تضعنا في طريقنا نحو الحفاظ على مسابقة الدوري الممتاز».
ووجه معلول رسالة إلى جماهير الأهلي مؤكدًا أنه يتمنى تواجد الجماهير بإعداد كبيرة في المباريات القادمة في مصر، خاصة أنهم يبقون بمثابة الدور الرئيسي لتحفيز اللاعبين من أجل دفعهم لتقديم المستوى المطلوب الذي سيقود الفريق لتحقيق البطولة الإفريقية في نسختها الحالية.
الأهلي كامل العدد قبل موقعة صن داونز
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
وأضاف الجهاز الفني أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أصبح جاهزا تماما بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ومشاركته مؤخرًا في التدريبات الجماعية للاعبين الذين غابوا عن معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية، والذي تخلله خوض مباراتي الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري.
وأوضح الجهاز الفني أن محمود وحيد تعافى من الإجهاد العضلي، كما تعافى أيمن أشرف من إصابته الأخيرة في الضهر التي غادر على إثرها معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري.
الأهلي يتدرب في الخامسة مساء استعدادا لصن داونز
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا في الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب تسواني الذي يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في بريتوريا.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا مساء أمس الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
يذكر أن الأهلي صعد الي دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.
"هاني": نواجه صن داونز بدافع الفوز.. ونسعى لتحقيق أهدافنا في «أبريل الحاسم»
أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت في مدينة بريتوريا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
أضاف: "مباراة صعبة ومهمة للغاية في مشوار الفريق الإفريقي هذا الموسم، خاصة أن صن داونز من الفرق المميزة التي تجيد اللعب على أرضها".
وأوضح: "نحترم فريق صن داونز الذي يمتلك ملعبا مميزا، بجانب امتلاكهم أيضا إمكانات فنية مميزة تزيد من صعوبة مواجهة السبت في بريتوريا".
وأشار هاني إلى أن الأهلي يخوض مواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا؛ بحثا عن تحقيق الفوز لقطع خطوة مهمة في مشوار دوري أبطال إفريقيا.
وقال هاني: "ننتظر مواجهات مهمة للغاية في أبريل الحالي؛ سواء محليا أو إفريقيا، وأرى أن الشهر الحالي سيحسم العديد من الأمور التي يتصدرها الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأيضا التربع على عرش الدوري وقطع خطوات جديدة في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي".
وأضاف: "كل اللاعبين يدركون جيدا أهمية مباريات الفريق في الشهر الحالي، وهناك حالة من التركيز الشديد لتحقيق أهدافنا في هذا الشهر؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي".
وأوضح الظهير الأيمن للأهلي: "اعتدنا في الأهلي على التعامل مع الأمور خطوة تلو الأخرى، فبمجرد الانتهاء من مباراة يتم إغلاق صفحتها تماما ونبدأ التركيز في المباراة التالية مباشرة من اليوم التالي الذي يشهد الإعداد لهدف وتحدٍ جديد، ومن ثم أغلقنا صفحة الدوري تماما عقب مباراة الاتحاد السكندري وبدأنا التفكير في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي؛ من أجل تحقيق الفوز في مباراة الذهاب".
وأتم محمد هاني: "أتمنى عودة جماهير الأهلي بقوة في المباريات القادمة، خاصة أنها تبقى بمثابة الحافز الرئيسي لنا لتحقيق الانتصارات ومواصلة رحلة السعي نحو البطولات".
السفير المصري بجنوب إفريقيا يؤازر الأهلي قبل مواجهة صن داونز
حرص السفير المصري في جنوب إفريقيا، شريف عيسى، على التواجد في مقر إقامة بعثة الأهلي في بريتوريا بجنوب إفريقيا؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة منذ وصولها إلى مقر إقامتها.
وكانت السفارة المصرية قد أوفدت محمد حسن قنصل السفارة المصرية في جنوب إفريقيا إلى مطار جوهانسبرج وبرفقته الملحق الإعلامي؛ لاستقبال بعثة الأهلي التي وصلت إلى جنوب إفريقيا مساء أمس الأربعاء.
وحرص السفير المصري في جنوب إفريقيا على الترحيب ببعثة الأهلي والتي يترأسها خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.