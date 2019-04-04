رياضة | علي معلول: الروح القتالية سلاح الأهلي أمام صن داونز.. وهذه رسالتي للجماهير

أكد علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف معلول: «نحترم فريق صن داونز الذي يمتلك إمكانيات جيدة منحته فرصة التواجد بشكل دائم في الأدوار النهائية في دوري الأبطال الإفريقي في نسخه الأخيرة».

وأوضح أن الأهلي يمتلك من الإمكانات الفنية والتاريخية ما يدفعه لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب في جوهانسبرج؛ من أجل تسهيل مهمتنا في لقاء العودة يوم 13 أبريل الجاري، مؤكدًا أن الروح المعنوية المرتفعة للاعبين ستكون بمثابة دافع قوي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

وأشار ظهير أيسر الأهلي إلى أن ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة، وخوض مباراة كل ثلاثة أيام بات أمرا اعتاد عليه لاعبو الأهلي طوال السنوات الأخيرة، ولكن يبقى تأكيد أن هذا الأمر بمثابة وضع طبيعي لنادي كبير بحجم وتاريخ النادي الأهلي الذي يلعب دائما على تحقيق كل البطولات، ومن ثم نعمل جاهدين على تنفيذ البرامج الاستشفائية بشكل مثالي؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباريات.

وأوضح: «نبذل قصارى جهدنا من أجل تكليل جهودها في النهاية بتحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي بالألقاب».

وعلق معلول على هدفه الأخير في مرمى الاتحاد السكندري ومساهمته في حصد 3 نقاط غالية في مشوار الدوري مؤكدًا: «الفوز وحصد النقاط الثلاث يحسب للفريق بالكامل وبالطبع نشكر جميع اللاعبين سواء من شاركوا بشكل أساسي أو كانوا على مقاعد البدلاء على الروح المميزة التي كانت موجودة حتي النهاية».

وأضاف: «هذه الروح القتالية المتميزة هي التي تصنع الفارق، وإن شاء الله نقاط الفوز الثمين على الاتحاد تضعنا في طريقنا نحو الحفاظ على مسابقة الدوري الممتاز».

ووجه معلول رسالة إلى جماهير الأهلي مؤكدًا أنه يتمنى تواجد الجماهير بإعداد كبيرة في المباريات القادمة في مصر، خاصة أنهم يبقون بمثابة الدور الرئيسي لتحفيز اللاعبين من أجل دفعهم لتقديم المستوى المطلوب الذي سيقود الفريق لتحقيق البطولة الإفريقية في نسختها الحالية.