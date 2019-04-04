رياضة | دي خيا يصدم ريال مدريد وباريس سان جيرمان

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وجه الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة قوية لكل من ريال مدريد، وباريس سان جيرمان الفرنسي، الراغبين في التعاقد معه خلال الفترة القبلة.

يضع نادي باريس سان جيرمان وريال مدريد أنظارهم على التعاقد مع دي خيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن الحارس الأسباني كان له وجهة نظر آخرى.

ويخطط باريس سان جيرمان لتقديم راتب أسبوعي كبير لدي خيا لإقناعه بالانضمام للنادي الفرنسي حيث سيكون الراتب قدره 400 ألف يورو.

ويلعب دي خيا مع نادي مانشستر يونايتد منذ عام 2011 قادمًا من نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

وكان دي خيا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لفريق ريال مدريد في صيف 2015، لكن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

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سيظل حارس مرمى الشياطين الحمر في ملعب أولد ترافورد حتى يونيو عام 2020 حيث كان النادي الإنجليزي، قد قرر تمديد عقد الحارس لمدة عام آخر، طبقاً للعقد الموقع بينهما.

وفقًا للمعلومات الواردة من وسائل الإعلام البريطانية ، لن يستمع مانشستر يونايتد إلى عروض الانتقالات الخاصة بالأندية الأخرى لحارسه، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وسيركز مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، على تجديد عقد دس خيا، عن طريق رفع قيمة راتبه الأسبوعي ليصل إلى 405،000 يورو لمدة 5 سنوات.

ومع ذلك، فقد سمح دي خيا لإبلاغ المقربين منه بأنه يود الاستمرار في أولد ترافورد، خلال الفترة المقبلة، رافضاً الانتقال إلى ريال مدريد، أو باريس سان جيرمان الفرنسي.