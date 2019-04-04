رياضة | مفاجأة في تصنيف "فيفا" الشهري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تصنيف "فيفا" الشهري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن التصنيف الشهري للمنتخبات حول العالم، والذي شهد عدة تغيرات وتبادل مراكز.

المنتخب الإنجليزي صعد للمركز الرابع بعدما كان في الخامس خلال آخر تصنيف، وحقق الاٍود الثلاثة خلال مبارتي تصفيات كأس الأمم الأوروبية على حساب فنلندا وليشتنشتاين.

بلجيكا حافظت على صدارتها، فرنسا حاملة لقب كأس العالم احتفظت بدورها بالوصافة وهو نفس الأمر مع البرازيل صاحبة المركز الثالث، أمام كروتيا وصيفة المونديال الأخير هبطت مركز واحد لتستقر في الخامس حيث أن المنتخب الكرواتي يقدم أداء باهت منذ العودة من كأس العالم.

الأوروجواي ارتقت للمركز السادس بينما قفزت ألمانيا ثلاثة مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز ال13 خاصة بعد فوزها على هولندا التي تراجعت مركزين لتصل للمركز ال16.

وحافظت السنغال على صدارة المنتخبات الأفريقية بحلولها في المركز 23 عالمياً، تليها تونس ثم نيجيريا.