رياضة | "لاسارتي" يعلن اليوم الأول للأهلي في جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يعلن اليوم الأول للأهلي في جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي برنامج اليوم الأول للبعثة في جنوب إفريقيا، حيث من المنتظر أن يتناول اللاعبون وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا قبل أن يخلد اللاعبون للراحة، وبعدها يأتي موعد وجبة الغداء في الثانية ظهرا قبل التحرك إلى ملعب التدريب في الرابعة والنصف عصر اليوم، حيث يخوض الفريق مرانه الأول على ملعب تسواني في الخامسة مساء.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
مصر تحافظ على مركزها في تصنيف "فيفا"
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف الشهر للمنتخبات، اليوم الخميس.
وحافظ المنتخب الوطني على مركزه 57 عالميًا والثامن إفريقيا في التصنيف الشهري، بعدما وتعادل مع النيجر بنتيجة هدف لمثله في المباراة التى جمعتهما بالنيجر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، قبل أن يخسر ودياً أمام نيجيريا بهدف دون مقابل الشهر الماضي.
واحتفظ منتخب السنغال بصدارة قائمة المنتخبات الإفريقية وارتفع مركزاً واحداً عالميا ليتحتل المرتبة 23، بينا جاء المنتخب التونسي في المركز الثاني إفريقياو 28 عالمياً.
وجاء تصنيف أول 10 مننخبات كالتالي:-
1 - بلجيكا ( 1737 نقطة)
2 - فرنسا (1734 نقطة)
3 - البرازيل (1676 نقطة)
4 - إنجلترا (1647 نقطة)
5- كرواتيا (1621 نقطة)
6 - أوروجواي (1613 نقطة)
7- البرتغال (1607 نقطة)
8 - سويسرا (1604 نقطة)
9 - إسبانيا (1601 نقطة)
10 - الدنمارك (1586 نقطة)
وجاء تصنيف أفضل 10 منتخبات إفريقية كالتالي:
23 - السنغال (1515 نقطة)
28 - تونس (1493 نقطة)
42- نيجيريا (1435 نقطة)
45 - المغرب (1429 نقطة)
46 - الكونغو الديموقراطية (1425)
49- غانا (1423)
54- الكاميرون (1399)
58- بوركينا فاسو (1380)
65- مالي (1365)