انت الان تتابع قمة سوبر اليد.. الأهلي في مهمة الثأر من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
يد الأهلي والزمالك
يدخل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، في مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك، في نهائي السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته بإحدى الصالات المغطاة بمدينة وجدة المغربية. وتعد قمة اليوم بين قطبي الكرة المصرية هي المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في السعودية. ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم سعيا للثأر من القلعة البيضاء، الذي نجح في خطف اللقب العام الماضي، بالفوز بنتيجة (21/ 20) في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في السوبر الإفريقي الأخير.
ويشارك الزمالك في السوبر الإفريقي كونه حامل لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما يخوضها الأهلي بصفته حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي نظمها على أرضه العام الماضي. المواجهات المباشرة التقى الأهلي والزمالك من قبل، في بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد مرتين، وتحديدا في آخر
ويشارك الزمالك في السوبر الإفريقي كونه حامل لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما يخوضها الأهلي بصفته حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي نظمها على أرضه العام الماضي.المواجهات المباشرة
التقى الأهلي والزمالك من قبل، في بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد مرتين، وتحديدا في آخر نسختين للبطولة. المواجهة الأولى بينهما كانت في نسخة العام قبل الماضي (2017)، والتي أقيمت بمدينة أغادير المغربية، ونجح الأهلي في الفوز في المباراة بنتيجة 29- 23، ليتوج بكأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
ثم تجدد اللقاء بين الفريقين العام الماضي، عندما نظم الأهلي المباراة، لكن الزمالك فاز بنتيجة 21- 20، ليحرز لقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه. لذلك تبقى مباراة اليوم مهمة، حيث ستحدد من المتفوق على الآخر بمواجهتهما المباشرة في تلك البطولة.
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