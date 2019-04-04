انت الان تتابع قمة سوبر اليد.. الأهلي في مهمة الثأر من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

يد الأهلي والزمالك

يدخل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، في مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك، في نهائي السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته بإحدى الصالات المغطاة بمدينة وجدة المغربية. وتعد قمة اليوم بين قطبي الكرة المصرية هي المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في السعودية. ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم سعيا للثأر من القلعة البيضاء، الذي نجح في خطف اللقب العام الماضي، بالفوز بنتيجة (21/ 20) في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في السوبر الإفريقي الأخير.

Advertisements

ويشارك الزمالك في السوبر الإفريقي كونه حامل لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما يخوضها الأهلي بصفته حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي نظمها على أرضه العام الماضي. المواجهات المباشرة التقى الأهلي والزمالك من قبل، في بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد مرتين، وتحديدا في آخر