انت الان تتابع مدحت شلبي يفجر مفاجأة في مفاوضات السنغال مع حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن هناك مؤتمرًا صحفيًا سيعقد يوم 8 أبريل الحالي، للكشف عن مفاجآت بشأن مفاوضات الاتحاد السنغالي مع حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، لتولي تدريب منتخب أسود التيرانجا. وقال شلبي، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، إن الجميع سيتأكد من حقيقة كل شئ في المؤتمر الصحفي، موضحًا أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تواصل مع اثنين من المسؤولين الكبار داخل اتحاد الكرة المصري، فقاما هذين الشخصين بتحذيرهم من التعامل مع حسام حسن.

وأضاف، أن هناك شركة تسويق إيطالية، تتابع حسام حسن، منذ فترة، كلاعب له تاريخ، وكمدرب ناجح بكل المقاييس، وقامت بترشيحه بشكل مبدئي لقيادة منتخب السنغال في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر الصيف المقبل. وأشار، إلى أن مسؤولي الاتحاد السنغالي، بعد ما سمعوه في المكالمات الهاتفية «المسجلة»

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