انت الان تتابع التاريخ ينحاز للزمالك ضد الأهلي في قمة سوبر اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

يد الأهلي

يلتقى في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في نهائي السوبر الإفريقي، المقرر إقامته بإحدى الصالات المغطاة بمدينة وجدة المغربية. وتعد قمة اليوم بين قطبي الكرة المصرية هي المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في السعودية. ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم سعيا للثأر من القلعة البيضاء، الذي نجح في خطف اللقب العام الماضي بالفوز بنتيجة (21 / 20)، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في السوبر الإفريقي الأخير.

ويشارك الزمالك في السوبر الإفريقي كونه حامل لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما يخوضها الأهلي بصفته حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي نظمها على أرضه العام الماضي. أرقام تاريخية - أقيمت 21 نسخة من قبل لبطولة السوبر الإفريقي لليد، كان الزمالك طرفًا فيها في 7 مرات، بينما

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