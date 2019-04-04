«عموري» يتفق مع نادي الهلال السعودي على تجديد عقده

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس إن نادي الهلال توصل لاتفاق مع المحترف الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”

على تجديد عقده مع النادي لمدة موسم إضافي.

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ولم يحقق الهلال الاستفادة الكاملة من عموري بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، علما بأن عقده الأصلي مع الفريق سينتهي هذا الموسم بعدما انضم للفريق مطلع الموسم الحالي قادما من العين الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية اليوم الخميس ان “عموري يرى أنه لم يقدم شيئًا للهلال بسبب الإصابة التي لحقت به، فيما يرغب النادي في الإبقاء على اللاعب الموهوب في صفوفه لموسم آخر”.

وتوقعت الصحيفة ان “يتم التوقيع مع الدولي الإماراتي نهاية هذا الموسم”.وبدأ عموري التدريب بالكرة، بعد فترة تأهيل طويلة بسبب الإصابة وإجرائه جراحة الرباط الصليبي.