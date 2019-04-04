الامارات | "الأبيض" يحافظ على مركزه في تصنيف "فيفا" قبل قرعة المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأبيض" يحافظ على مركزه في تصنيف "فيفا" قبل قرعة المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ 67 عالمياً والسادس آسيوياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس عن شهر أبريل وذلك بعد أن حافظ على عدد نقاطه البالغة 1360.

ويترقب المنتخب الوطني قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب يوم 17 أبريل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وخاض "الأبيض" خلال شهر مارس الماضي مواجهتين وديتين فاز في الأولى على شقيقه السعودي بهدفين مقابل هدف فيما سيطر التعادل السلبي على اللقاء الثاني الذي جمعه بالمنتخب السوري.

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وأشرف على تدريب المنتخب الوطني الأول خلال معسكر مارس المدرب الوطني سليم عبد الرحمن.

وسيبدأ "الأبيض" عهداً جديداً نحو التأهل لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 بعد التعاقد مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

وتنطلق التصفيات المشتركة في شهر سبتمبر المقبل.

وحافظ المنتخب البلجيكي على المركز الأول برصيد 1737 والفرنسي ثانياً بـ 1734 والبرازيلي ثالثاً بـ1676 فيما تقدم المنتخب الإنجليزي للمركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 1647.