الامارات | "عموري" يجدد عقده مع الهلال السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن "عموري" يجدد عقده مع الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم "الخميس" أن نادي الهلال السعودي، اتفق مع المحترف عمر عبدالرحمن "عموري" على تجديد عقده مع النادي لمدة موسم إضافي، على أن يتم التوقيع نهاية هذا الموسم وذلك بعد أن كان عقد اللاعب ينتهي مع "الزعيم السعودي" في شهر يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة إن "عموري يرى أنه لم يقدم للهلال أي شيء في ظل إصابته بالرباط الصليبي مع بداية الموسم مما حرم النادي من خدماته، وفي المقابل يعتبر الهلاليون أن استمرار لاعب بحجم وإمكانات عمر عبد الرحمن بمثابة المكسب الكبير، وبالتالي تعويض الغياب المحتمل للاعب محمد الشلهوب الذي سيدخل عامه الأربعين في الموسم المقبل".

ويغيب "عموري" عن صفوف الفريق السعودي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، لكن اللاعب عاد أخيراً للتدريب بالكرة ما يؤكد أنه بدأ مرحلة العد العكسي للعودة للملاعب من جديد للتعزيز صفوف فريقه فيما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

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وكان عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد أكد أن عودة لاعب فريق الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن "عموري"، مستقبلاً، لصفوف "الزعيم"، بيده، وأنها لن تكون مستغربة، مشيراً إلى أن نادي العين يظل بيته الأول.

وقال في تصريحات صحافية: "عموري هو لاعب نادي العين، وهذا بيته، ولكنه حالياً يربطه عقد مع نادٍ آخر هو الهلال السعودي، ونحن نتمنى له الشفاء من الإصابة، والعودة السريعة إلى الملاعب مجدداً، وعموماً فإن عودته إلى نادي العين من جديد لن تكون مستغربة".