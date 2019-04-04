شكرا لقرائتكم خبر عن فوز توتنهام في أولى مبارياته على ملعبه الجديد يتصدر الصحف الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تصدر نجاح فرق توتنهام في تحقيق الفوز على كريستال بالاس (2 - صفر) بجانب عودة مانشستر سيتي للصدارة بعد تغلبه على كارديف بثنائية، الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) في عنوانها الرئيسي : «الكوري هونج مين سون يسجل أول أهداف توتنهام على ملعبه الجديد، ويفتح الطريق للفوز على كريستال بالاس وهندرسون يسجل الهدف الثاني»، مضيفة: «إن مانشستر سيتي يتخطى ليفربول ويقفز للقمة بالفوز على كارديف بهدفي دي بروين وساني».

من جهتها.. ذكرت صحيفة (ميرور) في عنوانها معلقة على فوز توتنهام : «ما أحلى العودة للمنزل، توتنهام يفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين مع افتتاح الملعب الجديد ويصعد للمركز الثالث»، مؤكدة أن مانشستر يونايتد لن يبيع حارس مرماه الدولي الإسباني ديفيد دى خيا حتى لو رفض توقيع عقد جديد.

بدورها.. ذكرت صحيفة (صن): «توتنهام يفتتح ملعبه الجديد الرائع بالفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين»، مضيفة: «دي بروين وساني يسجلان في فوز مانشستر سيتي السهل على كارديف ويقودان الفريق للقمة مجددًا».

وفي سياق آخر، أعلنت الصحيفة سعي أولى جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لضم 5 لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية بجانب بيع اليكسيس سانشيز.

من جانبها.. تناولت صحيفة (ديلي ستار) الرسالة التي وجهها يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لنجم الفريق محمد صلاح، قائلة: «إن كلوب طالب النجم المصري الدولي بعدم الشعور بأي ضغوط بشان العودة للتسجيل لأنه مازال نجم الريدز».

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