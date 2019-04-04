شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف فيفا.. منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ57.. والسنغال تتصدر أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم التصنيف الشهري للمنتخبات واحتفظ منتخب مصر بالمركز الـ 57.

وكان منتخب مصر تعادل مع النيجر بنتيجة 1/1 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل، قبل أن يخسر ودياً أمام نيجيريا بهدف دون مقابل.

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واحتفظ منتخب السنغال بصدارة قائمة المنتخبات الأفريقية في تصنيف الفيفا، وصعد مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ 23 عالمياً، فيما حلت تونس في الوصافة بالمركز الـ 28 عالمياً.

وجاء منتخب نيجيريا في المركز الثالث أفريقياً بعدما ارتقى 4 مراكز ليحتل المركز الـ 42 عالمياً.

على الصعيد العالمي لم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى، حيث حافظت بلجيكا على صدارتها بفارق نقطة واحدة فقط أمام فرنسا، بطلة العالم، وبقيت البرازيل في المركز الثالث، وكرواتيا في الرابع، ثم إنجلترا في المرتبة الخامسة، وحلت البرتغال سادسة.