شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تقفز للمركز الرابع في تصنيف «الفيفا».. وبلجيكا تحافظ على الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قفز المنتخب الإنجليزي إلى المركز الرابع في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما رفع رصيده إلى 1647 نقطة، بعد النتائج التي حققها في الفترة الأخيرة.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق فوزين على التشيك بنتيجة 5-0 والجبل الأسود بنتيجة 5-1 في الجولتين الافتتاحيتين بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارته للتصنيف بـ1737 نقطة، متفوقا على نظيره الفرنسي الذي ظل في الوصافة بـ1734 نقطة، بينما بقي منتخب البرازيل ثالثاً بـ1676 نقطة.