الزمالك الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء في الدوري.. والأهلي في المركز العاشر (تقرير)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب ركلة جزاء عاشرة احتسبت لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري، جاءت في لقائه أمام سموحة في المباراة التي أقيمت الأربعاء بملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 للمسابقة.

واحتسب الحكم البرتغالي جوان بينرو عاشر ركلة جزاء للزمالك في الدوري هذا الموسم، ليصبح الفريق الأبيض هو أكثر فريق تم احتساب ركلات جزاء له هذا الموسم، حيث سجل منها 9 أهداف، وأهدر واحدة أكملها طارق حامد وتابعها إلى داخل الشباك خلال مواجهة المقاولون العرب.

ويأتي الثلاثي المصري البورسعيدي ووادي دجلة وحرس الحدود في المركز الثاني من حيث عدد ركلات الجزاء التي احتسب لهم هذا الموسم، وتم احتساب 8 ركلات لكل منهم خلال مشواره بالمسابقة.

سموحة يأتي خلف الأندية سالفة الذكر برصيد 7 ركلات جزاء، ثم الجونة والإنتاج الحربي بـ 6 ركلات، ويليهما بتروجت والمقاولون العرب ولكل منهما 5 ركلات جزاء.

الأهلي يأتي في المرتبة العاشرة من الفرق التي احتسب لها ركلات جزاء من قبل حكام مسابقة الدوري هذا الموسم بالنساوي مع كل من بيراميدز والنجوم وطلائع الجيش ولكل منهم 4 ركلات جزاء، وسجل الأهلي ركلتين منها وأخفق في ركلتين.

يأتي بعد ذلك كل من الاتحاد السكندري والداخلية ومصر للمقاصة، حيث احتسب لكل منهم 3 ركلات جزاء، في حين يتذيل فريق نادي الإسماعيلي قائمة الأندية الحاصلة على ركلات الجزاء بركلتين فقط هذا الموسم.

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