شكرا لقرائتكم خبر عن القدساويون الفوز على أحد بـ 6 نقاط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

طالبت الجماهير القدساوية لاعبي فريقها بضرورة تحقيق الفوز في مباراة أحد (الجمعه)، وحصد النقاط الثلاث التي تعتبر بـ 6 نقاط، وإعادة الفريق لسكة الانتصارات من جديد، بعد موجة الخسائر التي اجتاحت الفريق، ولم يتذوق فريق القادسية طعم الفوز في 7 مباريات متتالية، ويحتل الفريق المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة أحد ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وركز مدرب الفريق الوطني بندر باصريح على الجمل التكتيكية التي سوف يطبقها اللاعبون في مباراة أحد، وشهدت التدريبات حضور إداريا كبيرا تقدمهم رئيس النادي مساعد الزامل، وعدد من جماهير القادسية التي حرصت على دعم اللاعبين قبل موقعة أحد المرتقبة.

من جهته، أكد مدرب القادسية بندر باصريح أن طموح جميع لاعبي الفريق هو الفوز على أحد، والعودة لطريق الانتصارات، وأشار إلى أن الفريق القدساوي جاهز للمواجهة، بهدف تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، وقال باصريح: عملنا كثيراً خلال الاسبوع الحالي لتلافي أخطاء مباراة الديربي أمام الاتفاق، وبإذن الله سنظهر بصورة جيدة، وأضاف: لدي ثقة باللاعبين الموجودين وهم على قدر عالي من المسؤولية، كل ما اتمناه هو مشاهدة جماهير القادسية في المدرجات لدعم اللاعبين في هذه المباراة الهامة.