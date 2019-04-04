شكرا لقرائتكم برنامج اليوم الأول للأهلى بجنوب إفريقيا.. إفطار وراحة وتدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي برنامج اليوم الأول للبعثة في جنوب افريقيا حيث من المنتظر ان يتناول اللاعبين وجبة الافطار في الحادية عشر صباحا بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا قبل أن يخلد اللاعبين للراحة وبعدها يأتي موعد وجبة الغداء في الثانية ظهرا قبل التحرك إلي ملعب التدريب في الرابعة والنصف عصر اليوم حيث يخوض الفريق مرانه الأول علي ملعب تسواني في الخامسة مساء.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الأول في جنوب افريقيا في الخامسة مساء اليوم الخميس وذلك علي ملعب تسواني الذي يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في بريتوريا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا مساء أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة من بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

يذكر ان الأهلي صعد الي دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.

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فيما حرص السفير المصري في جنوب افريقيا شريف عيسي على التواجد في مقر إقامة بعثة الأهلي في بريتوريا بجنوب إفريقيا للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة منذ وصولها إلي مقر اقامتها.

وكانت السفارة المصرية قد اوفدت محمد حسن قنصل السفارة المصرية في جنوب افريقيا إلي مطار جوهانسبرج وبرفقته الملحق الإعلامي من أجل استقبال بعثة الأهلي التي وصلت إلي جنوب إفريقيا مساء أمس الأربعاء.

وحرص السفير المصري في جنوب افريقيا علي الترحيب ببعثة الأهلي والتي يترأسها خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة من بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.