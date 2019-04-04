شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة يدرس تكليف عامر حسين بمهمة المتحدث الرسمى للاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية بمهمة المتحدث الرسمى باسم المسابقات التى ينظمها اتحاد الكرة. يأتى تفكير أبو ريدة منعا لحالة التضارب، التى نشبت خلال الأيام الأخيرة بسبب الملاعب، التى تستضيف مباريات الدورى وتحديدا مباريات الأهلى والزمالك وكذلك فى البطولات الأفريقية. يذكر أن الأهلى والزمالك سيلعبان جولة الإياب فى البطولات الأفريقية أمام صن داونز الجنوب أفريقى وحسنية أغادير المغربى يومىّ 13 و14 أبريل الجارى، ولم يتم حسم الملعب النهائى للمباراتين.

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