حمدى فتحى جاهز لمواجهة صن داونز...

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جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني لللأهلي جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة من عصر بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
أضاف الجهاز الفني إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أصبح جاهزا تماما بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ومشاركته مؤخرًا في التدريبات الجماعية للاعبين الذين غابوا عن معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية والذي تخلله خوض مباراتي الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري.
وأوضح الجهاز الفني إن محمود وحيد تعافي من الإجهاد العضلي كما تعافى ايمن أشرف من إصابته الأخيرة في الضهر التى غادر على اثرها معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري.
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