شكرا لقرائتكم الأشعة تحسم مصير حازم إمام من رحلة المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع اليوم، الخميس، حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، للأشعة لتحديد مدى الإصابة التى تعرض لها بشد فى عضلة السمانة، خلال مشاركته أمام سموحة، بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 24 من الدورى الممتاز.
ومن المنتظر أن تحدد تلك الأشعة مصير حازم إمام من السفر مع بعثة الفريق إلى المغرب، في الخامسة مساء استعدادا لمواجهة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بالكونفدرالية، المقرر لها الأحد المقبل.
ويؤدى الزمالك تدريبه فى العاشرة صباحًا عقبل السفر إلى المغرب، ورفع الأبيض رصيده إلى 57 نقطة يحتل بهم المركز الأول وتوقف رصيد سموحة عند 25 نقطة يحتل المركز السادس عشر.
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