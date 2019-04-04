شكرا لقرائتكم فرج عامر: سموحة يتعرض للاغتيال على يد الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، إرجاع سبب تراجع ناديه هذا الموسم لرحيل نجومه، مؤكداً أن النادى تعاقد مع بدلاء مميزين.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "اغتيال فريق، هذا ما يتم على أرض الواقع والتجاهل الصارخ للأخطاء التحكيمية المستمرة ضد فريق سموحة بدون المساس بالذمم واحترام الحكام كمواطنين مصريين، وأرفض تماما فكرة أن سموحة باع كل نجومه، لأن مع الاحترام لمن تم بيعه أو إعارته هناك من هو بديل له فى الفريق على نفس مستواه والأمثلة كثيرة ومتعددة ولكننا نظر إلى الغد ونثق فى أن القادم أفضل".

Advertisements

وخسر سموحة من نظيره الزمالك بهدف دون رد أمس فى اللقاء المؤجل من الجولة 24 للدورى

سموحة يصارع الهبوط فى المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة فقط، جمعها من الفوز فى أربع مباريات و13 تعادل و10 هزائم، ورحل عن الفريق السكندرى فى فترة الانتقالات الشتوية ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذى انتقل للأهلى وشيلونجو مهاجم سموحة الذى انتقل للإسماعيلى.