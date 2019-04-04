شكرا لقرائتكم مفاجأة.. محمود كهربا يعود للدورى السعودى فى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقترب محمود كهربا صانع ألعاب فريق الزمالك، بقوة من الانتقال للدورى السعودى فى الموسم الجديد، بعد الاتفاق الذى تم بينه وبين مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.
كشف مصدر مقرب من اللاعب، أن كهربا تلقى اتصالات مؤخرا من مسئولى نادى الشباب السعودى لضمه مطلع الموسم الجديد ورحب اللاعب بالعرض، كما طالب مسئولى الشباب السعودى بالتواصل مع رئيس الزمالك لإتمام الاتفاق بشكل نهائى.
ويرغب كهربا فى الرحيل عن القلعة البيضاء فى ظل أزمة تعديل عقده مع الأبيض، وعدم موافقة مسئولى الأبيض على منح اللاعب المبلغ الذى يطلبه والذى يصل إلى 15 مليون جنيه سنويا.
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