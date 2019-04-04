شكرا لقرائتكم مدافع الإسماعيلى: مواجهة بيراميدز طريقنا للمربع الذهبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلى، إن الفريق استحق الانتصار على المقاولون العرب بعدما كان الأفضل على مدار شوطى اللقاء.

وانتصر الدراويش على الذئاب بهدفين دون رد،لحساب الجولة الــ26 بمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف فى تصريحات صحفية: "لا يزال لدى الكثير لأقدمه مع الفريق، مازلت فى بداية مشوارى، أتطلع للمساهمة مع الفريق فى تحقيق مزيد من الانتصارات".

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واستكمل: "سنواجه بيراميدز باعتبارها مباراة لا تتعدى حدود الثلاث النقاط، نتطلع للانتصار من أجل استمرار النتائج الإيجابية".

وأتم ظهير الدراويش: "هدفنا المربع الذهبى، نلعب من أجل اسعاد الجماهير التى نعلم مدى عشقها للفريق".