شكرا لقرائتكم دونجا: عودة الإسماعيلى للمشاركة فى إفريقيا هو هدفنا الأساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى محمود دونجا ارتكاز الإسماعيلى عن سعادته بأول أهدافه الصفراء ، وسجل دونجا الهدف الثانى فى شباك المقاولون العرب ، ليؤكد فوز فريقه خلال المباراة التى اقيمت بالجولة الــ26 للدورى المحلى.
وأضاف فى تصريحات صحفية :”اعتقد أن الانتصار فى لقاء المقاولون كان عن جدارة واستحقاق بعدما تفوقنا على المنافس لعبا ونتيجة”.
وواصل لاعب الوسط :”لدينا حافز كبير لاستمرار النتائج الإيجابية فى المباريات رغم صعوبتها لقوة المنافسين لكننا سنقاتل من أجل ذلك”.
وأتم دونجا حديثه :”نضع أمامنا هدف وهو المربع الذهبى ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى تحقيقه من أجل العودة للمشاركة الأفريقية مرة آخرى”.
ويستعد الاسماعيلى لملاقاة بيراميدز فى اللقاء المقرر له بعد غد السبت بالدوري العام .
كانت هذه تفاصيل خبر دونجا: عودة الإسماعيلى للمشاركة فى إفريقيا هو هدفنا الأساسى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.