شكرا لقرائتكم دونجا: عودة الإسماعيلى للمشاركة فى إفريقيا هو هدفنا الأساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمود دونجا ارتكاز الإسماعيلى عن سعادته بأول أهدافه الصفراء ، وسجل دونجا الهدف الثانى فى شباك المقاولون العرب ، ليؤكد فوز فريقه خلال المباراة التى اقيمت بالجولة الــ26 للدورى المحلى.

وأضاف فى تصريحات صحفية :”اعتقد أن الانتصار فى لقاء المقاولون كان عن جدارة واستحقاق بعدما تفوقنا على المنافس لعبا ونتيجة”.

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وواصل لاعب الوسط :”لدينا حافز كبير لاستمرار النتائج الإيجابية فى المباريات رغم صعوبتها لقوة المنافسين لكننا سنقاتل من أجل ذلك”.

وأتم دونجا حديثه :”نضع أمامنا هدف وهو المربع الذهبى ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى تحقيقه من أجل العودة للمشاركة الأفريقية مرة آخرى”.

ويستعد الاسماعيلى لملاقاة بيراميدز فى اللقاء المقرر له بعد غد السبت بالدوري العام .