شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مصير حازم إمام من رحلة الزمالك إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، لإجراء أشعة اليوم، الخميس، لتحديد مدى الإصابة التى تعرض لها بشد فى عضلة السمانة، خلال مشاركته أمام سموحة، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء على ملعب بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 24 من الدورى الممتاز.
ومن المنتظر أن تحدد تلك الأشعة مصير حازم إمام من السفر مع بعثة الفريق إلى المغرب، فى الخامسة مساءً استعداداً لمواجهة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بالكونفدرالية، المقرر لها الأحد المقبل.
ويؤدى الزمالك تدريبه فى العاشرة صباحًا قبل السفر إلى المغرب، ورفع الأبيض رصيده إلى 57 نقطة يحتل بها المركز الأول وتوقف رصيد سموحة عند 25 نقطة يحتل المركز السادس عشر.
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