شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى مهمة ثأرية بالسوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الخميس ، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى لقاء السوبر الأفريقى بمدينة وجدة المغربية ، حيث أن هذه المباراة المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

و يسعى فريق الأهلى إلى الثأر من الزمالك الذى نجح فى خطف اللقب العام الماضى بالفوز بنتيجة 21 / 20 باستاد القاهرة فى السوبر الأفريقى الأخير .

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ويشارك الزمالك في السوبر الأفريقي بصفته حامل لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما يخوض الأهلي اللقاء بصفته حامل لقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

اصطحب فريق الزمالك بقيادة باسم السبكى إلى المغرب كلا من اللاعبين ، محمد على و محمود خليل " فلفل" و هشام السبكى وكريم أيمن و محمد محسن وعلى هشام و يحيى الدرع و مصطفى دونجل ومحمد علاء السيد لوكا و أحمد الأحمر و يحيى خالد ومصطفى السيد و أكرم يسرى و هشام شديد و محمد رمضان هتلر فضلا عن ثنائى تونس الذى تم استعارتهما و هما أسامة البوغنمى و باسم زايد .

بينما تضم قائمة الأهلى بقيادة السلوفينى نيكولا كلا من ، هادى رفعت ومحمد عصام وطه محمد لحراسة المرمى، واللاعبين عمر الوكيل ومحمود عاصم ومصطفى خليل وعبد الرحمن عبده وعمر حجاج ويوسف معرف وإسلام حسن وأحمد خيرى وأحمد حسام ومحمود فايز وهادى حميدو وأحمد عبد الرحمن ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصرى، فضلا عن الثنائى الذى تمت استعارتهما وهما الروسى إسكندر سيمكوف، وأحمد أبو الفتوح "حماصة" لاعب سموحة.