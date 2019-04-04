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تعرف على ملعب وموعد أول مران للأهلي قبل مواجهة صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مرانه الأول في جنوب أفريقيا فى الخامسة مساء اليوم، الخميس، على ملعب تسوانى الذى يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في بريتوريا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب أفريقيا مساء أمس، الأربعاء، استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى الثالثة من بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

يذكر أن الأهلي صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.

 

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