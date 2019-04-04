شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير اليوم للمغرب استعدادا لموقعة أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير بعثة فريق الزمالك اليوم، الخميس، إلى المغرب استعدادا لمواجهة حسنية أغادير فى ذهاب ثمن نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبدأ الأبيض التجهيز والاستعداد بقوة لمواجهة بطل المغرب، الأحد الموافق 7 أبريل، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة 14 من الشهر نفسه، وقام أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأول بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسفر البعثة، وفندق الإقامة وملعب التدريبات، ومراسم الاستقبال فى المغرب.

وعلى الصعيد الفنى، شدد السويسرى كريستيان جروس على لاعبيه بضرورة غلق ملف الدورى بعد مواجهة سموحة، أمس الأربعاء، والتركيز فى المباراة المقبلة أمام حسنية أغادير المغربى.