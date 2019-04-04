شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: الإسماعيلى سيقاتل للعودة للمنافسات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمود دونجا، لاعب ارتكاز الإسماعيلى، عن سعادته بأول أهدافه الصفراء، والتى أحرزها فى شباك المقاولون العرب، ليؤكد فوز فريقه خلال المباراة التى أقيمت بالجولة الــ26 للدورى المحلى.

وقال دونجا، فى تصريحات صحفية، ”أعتقد أن الانتصار فى لقاء المقاولون كان عن جدارة واستحقاق بعدما تفوقنا على المنافس لعبا ونتيجة، لدينا حافز كبير لاستمرار النتائج الإيجابية فى المباريات رغم صعوبتها لقوة المنافسين لكننا سنقاتل من أجل ذلك”.

وأضاف دونجا، ”نضع أمامنا هدفاً وهو المربع الذهبى، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى تحقيقه من أجل العودة للمشاركة الأفريقية مرة آخرى”.

ويستعد الإسماعيلى لملاقاة بيراميدز فى اللقاء المقرر له بعد غد السبت بالدورى العام.