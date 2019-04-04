شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية حمدى فتحى وأيمن أشرف لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى لللأهلي جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف الجهاز الفنى أن حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، أصبح جاهزاً تماماً بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية ومشاركته مؤخرًا فى التدريبات الجماعية للاعبين الذين غابوا عن معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية، والذى تخلله خوض مباراتى الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى.

وأوضح الجهاز الفنى أن محمود وحيد تعافى من الإجهاد العضلى، كما تعافى أيمن أشرف من إصابته الأخيرة فى الظهر التى غادر على إثرها معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى.