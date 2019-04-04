الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة لتخطى عقبة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى مكافأة خاصة للاعبى الفريق لتخطى عقبة بيراميدز فى المباراة المرتقبة والمقرر لها السبت المقبل لاسيما بعد نجاح الدراويش فى الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد والصعود للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري.
ويسعى الإسماعيلى لتقديم عرض جيد أمام بيراميدز الساعى للانتقام من الدراويش بعد ثنائية الدور الأول، لمصالحة الجماهير الغاضبة من وداع البطولة الافريقية ولضمان إنهاء الموسم فى المربع الذهبى بحثاً عن العودة للمنافسات الأفريقية والعربية .
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