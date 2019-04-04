شكرا لقرائتكم خبر عن عقدة النحاس على رأس 6 مشاهد مثيرة للإسماعيلى بعد ثنائية ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات بالدورى المحلى على حساب المقاولون العرب، وهو الفوز الذى شهد عدة مشاهد مثيرة نستعرضها فى السطور التالية..

-الانتصار التاسع

حقق الإسماعيلى فوزه التاسع هذا الموسم بالدورى، ويحتل الفريق المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، كما يعد هذا الفوز الثالث للإسماعيلى هذا الموسم فى الدورى بنتيجة هدفين دون رد.

-شباك نظيفة

حافظ الإسماعيلى بعد هذه المباراة على نظافة شباكه للمرة الــ12 هذا الموسم.

-الدفاع يتألق

ظهر دفاع الإسماعيلى فى أفضل صورة بعد عودة الثنائى باهر المحمدى ومحمد مجدى، لاسيما فى الكرات العرضية والتى كانت أحد نقاط الضعف لدى الفريق.

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-سيدومير يواصل نجاحاته محلياً

واصل البلجيكى سيدومير يانفيسكى للإسماعيلى نتائجه المميزة بالدورى هذا الموسم ، بعدما قاد الفريق فى 10 مباريات حقق خلالهم الفوز فى 6 لقاءات والتعادل فى 4 مباريات ولم يهزم وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفا واستقبلت شباك الفريق 3 أهداف.

- السويس تشهد تفوق الدراويش

كرر الإسماعيلى تفوقه على المقاولون بالسويس أيضاً بعدما حقق نفس النتيجة الموسم الماضى بكأس مصر بنتيجة هدفين.

-تكريس عقدة النحاس

أدار عماد النحاس خلال مسيرته كمدرب ضد الإسماعيلى 5 مباريات، فاز الدراويش فى 4 وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يفز النحاس نهائياً، وأحرز الدراويش 10 أهداف وأحرزت الفرق التى دربها هدفين فقط فى مرمى الفريق الأصفر.