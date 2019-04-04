شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى وأحداد مستبعدان من رحلة الزمالك إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عن بعثة الزمالك المتوجهة إلى المغرب كلاً من الدولى التونسى فرجانى ساسى، والمغربى حميد أحداد، بسبب إيقافهم بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية أمام نصر حسين داى الجزائرى.

وتطير بعثة الزمالك اليوم، الخميس، إلى المغرب استعدادا لمواجهة حسنية أغادير فى ذهاب ثمن نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبدأ الأبيض التجهيز والاستعداد بقوة لمواجهة بطل المغرب، الأحد الموافق 7 أبريل، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة 14 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يخوض الثنائى ساسى وأحداد تدريبات المستبعدين فى القلعة البيضاء، لحين عودة بعثة الفريق من المغرب، والاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدورى.