شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة يتأهلن لقبل نهائى دورة حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت سيدات كرة الطائرة للدور قبل النهائى لمسابقات الكرة الطائرة الشاطئية لدورة حوض النيل المقامة بمدينة هيوي برواندا. فازت سيدات الكرة الطائرة سيدات بالثلاث مباريات في المجموعة ليتصدرن المجموعة الثانية بعد الفوز اليوم فى آخر المباريات على جنوب السودان 2-0 وكانت نتائج أمس الفوز على رواندا صاحبة الأرض بنتيجة 2-0 ثم الفوز على كينيا بنتيجة 2-0 أيضا. Advertisements خاض منتخبنا المباريات باللاعبتان فرح أحمد شكري ورنا إبراهيم ناجي تحت قيادة المدير الفني إسلام عكاشة. وينتظر منتخب الكرة الطائرة نتيجة مواجهات المجموعة الأولى لتحديد المنافس في الدور قبل النهائى.

الكرة الطائرة الشاطئية



منتخب الطائرة الشاطئية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدات الطائرة يتأهلن لقبل نهائى دورة حوض النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.