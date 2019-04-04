شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة من الزمالك.. فرج عامر يكشف خطة اغتيال سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، إرجاع سبب تراجع ناديه هذا الموسم لرحيل نجومه مؤكداً أن النادى تعاقد مع بدلاء مميزين.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "اغتيال فريق، هذا ما يتم على أرض الواقع والتجاهل الصارخ للأخطاء التحكيمية المستمرة ضد فريق سموحة دون المساس بالذمم واحترام الحكام كمواطنين مصريين وأرفض تماما فكرة أن سموحة باع كل نجومة، لأنه مع الاحترام لمن تم بيعه أو إعارته هناك من هو بديل له فى الفريق على نفس مستواة والأمثلة كثيرة ومتعددة ولكننا نظر إلى غدا ونثق فى أن القادم أفضل".

وخسر سموحة من نظيره الزمالك بهدف دون رد أمس فى اللقاء المؤجل من الجولة 24 للدورى.

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سموحة يصارع الهبوط في المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة فقط، جمعها من الفوز في أربع مباريات و13 تعادل و10 هزائم ، ورحل عن الفريق السكندرى فى فترة الانتقالات الشتوية ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذى انتقل للأهلى وشيلونجو مهاجم سموحة الذى انتقل للإسماعيلى.