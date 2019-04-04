شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض عودة باسم مرسى للزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أقتراح عودة باسم مرسى مهاجم الفريق المعار لنادى سموحة حتى نهاية الموسم الجارى، لصفوف القلعة البيضاء، عقب انتهاء إعارته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد الأزمة التى وقعت بين اللاعب وحسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

وكانت مشادة عنيفة حدثت بين حسام حسن وباسم مرسى، حيث قال البعض أن الأزمة جاءت بعدما تطاول العميد على باسم ونادى الزمالك، وهو ما رفضه اللاعب ليقرر المدير الفنى إيقافه لنهاية الموسم، كما ظهرت رواية أخرى للأزمة تشير إلى أن باسم مرسى رفض تعنيف حسام حسن له وللاعبين بعد الخسارة أمام وادى دجلة، واتفق مع بعض اللاعبين على عدم نزول التدريبات لحين الإجتماع مع المهندس فرج عامر رئيس النادى وإخباره بكل ما حدث، لاتخاذ الموقف اللازم ضد المدير الفنى، إلا أن ردة فعل حسام حسن كانت قوية بعدما نما إلى علمه هذا الأمر حيث حضر مع جهازه المعاون وتحرر من الحقيقة عن طريقة أحد اللاعبين المعتصمين الذى أبلغه بكل شئ ليقرر العميد على الفور إيقاف 5 لاعبين على رأسهم باسم مرسى، وبعد اعتذارهم قرر العفو عنهم فيما عدا باسم الذى رفض الاعتذار.

وبعد قرار إيقاف باسم مرسى وخصم كافة مستحقاته مع إنهاء إعارته، يصبح اللاعب ممنوعًا من العودة إلى الزمالك فى الوقت الحالى، وينتظر فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليحدد مسئولو الأبيض مصيره، لاسيما وأن كريستيان جروس رفض فكرة عودة اللاعب للفريق، خاصة فى ظل تراجع مستواه وعدم مشاركته بصفة أساسية مع سموحة، بالإضافة إلى الإيقاف الذى سيؤثر بالسلب أيضًا على الجزء الفنى الذى مازال يمتلكه اللاعب، بخلاف وجود وفرة فى المهاجمين بالزمالك حاليًا على رأسهم المغربى خالد بوطيب وعمر السعيد.