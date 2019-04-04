قبل موقعة المغرب.. الزمالك يتفوق على الأهلى فى ألقاب السوبر الأفريقى لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة لرياضة كرة اليد المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك لكرة اليد والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة فى السوبر الأفريقى بالمغرب. وشهدت مشاركة كلا الفريقين فى السوبر الأفريقى تفوق الزمالك على الأهلى من حيت عدد مرات التتويج باللقب الذى حصل عليه الأحمر مرة واحدة وسط طموح بتحقيق النجمة الثانية. وحقق فريق الزمالك اللقب 5 مرات من قبل أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018 ، بينما حقق الأهلى اللقب عام 2017 على حساب الزمالك. ويشارك الزمالك فى السوبر الأفريقى بصفته حامل لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدورى، بينما يخوض الأهلي اللقاء بصفته حامل لقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

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