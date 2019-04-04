شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض أولى تدريباته فى جوهانسبرج قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالأهلى اليوم الخميس أول مران له بجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وكانت بعثة الفريق قد وصلت لجنوب أفريقيا مساء أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة والتى جاء الاستعانة بها من أجل تجنب الإرهاق خاصة وأن الفريق يواجهه أزمة كبيرة فى ضغط المباريات سواء محلياً أو قارياً.

فى الوقت الذى تواصل خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادى الأهلي ورئيس البعثة مع السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا، من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق، وأطمأن الدرندلي على إقامة البعثة وغيرها من الأمور التنسيقية، وذلك من أجل توفير أفضل أجواء ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة المقرر له يوم 13 أبريل الجاري.