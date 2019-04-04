شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كهربا يرحل عن الزمالك نهاية الموسم.. اعرف اسم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود كهربا، صانع ألعاب فريق الزمالك، من الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم الجارى وخوض تجربة جديدة بعيداً عن القلعة البيضاء، لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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