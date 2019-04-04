شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطالب اتحاد الكرة بالمساواة فى حضور الجماهير للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، عدة اعتراضات من بعض الأندية علي حضور الجماهير في بعض المباريات بأعداد كبيرة دون البعض الأخر مما يعد إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص في المسابقة وطالبوا بتوحيد القرارات علي جميع الأندية في ظل اشتعال المنافسة في الأسابيع المتبقية من عمر مسابقة الدوري، كما طالبوا بالتدخل من قبل وزارة الرياضة واتحاد الكرة لدي الجهات الأمنية بالسماح بحضور الجماهير بأعداد معينة تطبق علي الجميع.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم التنبيه علي جميع الاندية بالالتزام بالأعداد التي صرح لها الأمن بالحضور مع التنبيه أيضا علي مراقبي المباريات بالالتزام بالاعداد المسموح لها بالحضور ومنح كل نادى حقه في ظل حالة الضغط الموجودة علي جميع الأندية والخروج بالدوري لبر الامان.