مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اليوم الخميس 4-4-2019 يلا شوت في الدوري السعودي للمحترفين

نقدم لكم خدمة مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر يلا شوت الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع السادس والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، يسعى كل فريق إلى الفوز في هذه المواجهة من أجل 3 نقاط هامة في لقاء قوي منتظر، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز الحزم بهدفين مقابل هدف، ويدخل الهلال ساعيًا إلى تعويض الخسارة التي لحقته في مباراة الذهاب عن طريق الفوز الليلة، وكان الزعيم قد خاض المواجهة الماضية في الدوري أمام النصر في قمة شهدت تألق الفريقان وانتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليخطف النصر الصدارة من الهلال، ولكن مازال الدوري لم يتم حسمه ولكنه بنسبة كبيرة سيكون بين الهلال والنصر.

توقيت مباراة الهلال والحزم

بث مباشر الهلال والحزم يوتيوب يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 57 نقطة خلال النصر صاحب الصدارة برصيد 58 نقطة، ومن المقرر أيضًا أن يخوض فريق النصر مواجهة قوية أمام الرائد اليوم في مواجهة منتظرة يسعى فيها النصر إلى الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة، بينما يدخل نادي الهلال اليوم ساعيًا إلى الفوز حتى لايبتعد الفارق عن النصر.

رابط مبارا ةالهلال والحزم بث مباشر الاسطورة كورة لايف تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والتاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب نادي الحزم وتنقل قناة السعودية الرياضية 2 اللقاء بتعليق عبدالله الحربي.

في حالة فوز الهلال والنصر اليوم على الحزم والرائد سيصبح الترتيب كما هو حيث سيبقى النصر في الصدارة برصيد 61 نقطة بينما سيظل الهلال في الوصافة برصيد 60 نقطة، ويسعى كل فريق إلى الفوز اليوم لأن في حالة الخسارة أو التعادل سيجعل موقف كل فريق أصعب من أجل الزحف نحو القمة.

مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر

سيتم وضع البث المباشر بعد قليل ..