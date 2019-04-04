تقرير.. سموحة يكتب البداية الأسوأ لحسام حسن بعد 11 تجربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة الخسارة الرابعة له على التوالي بعد الهزيمة من الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أجريت أمس الأربعاء ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري.

صاحب الـ52 عامًا فشل خلال مبارياته الأربعة الأولى مع سموحة في تحقيق أي نقطة بعد الخسارة من الإسماعيلي والمصري ووادي دجلة وأخيرًا الزمالك.

بداية العميد السلبية مع سموحة جعلته يحقق انطلاقة هيّ الأسوأ له منذ بداية مشواره التدريبي والذي كان مع المصري موسم (2007-2008).

- المصري (2007 -2008)

في أول أربع مباريات لحسام حسن حقق "العميد" في مشواره التدريبي الأول مع المصري 6 نقاط من خلال فوز وحيد أمام غزل المحلة وثلاث تعادلات أمام الأولومنيوم وحرس الحدود والمقاولون العرب.

- الاتصالات (2008 -2009)

في الموسم التالي، خاض حسام حسن تجربة كانت بالقصيرة مع فريق الاتصالات والذي هبط خلال هذا الموسم إلى دوري الدرجة الثانية.

حسام في أول أربع مباريات مع الاتصالات حقق أربع نقاط من خلال فوز وحيد أمام الأوليمبي وتعادل أمام طلائع الجيش وخسارتين أمام إنبي والأهلي.

- الزمالك (2009 - 2010)

في تجربة حسام الثالثة على مستوى التدريبي، قاد العميد فريق الزمالك خلال موسم (2009 -2010) ليجني في أول أربع مباريات ست نقاط.

الزمالك بدأ مع حسام بخسارة كانت أمام حرس الحدود ثم تعادل أمام الأهلي قبل الفوز أمام المصري وبترول أسيوط.

- الإسماعيلي (2010 -2011)

المحطة الرابعة لحسام حسن كانت بقيادة الإسماعيلي إلا أنه قاد الفريق في مباراتين فقط كانت في مسابقة كأس مصر حقق الفوز في مباراة الدور الـ16 أمام بني سويف قبل الخروج من ربع النهائي بالخسارة من المقاولون العرب (3-1).

- المصري (2011 -2012)

واصل حسام حسن تجاربه القصيرة حيث عاد لقيادة المصري البورسعيدي الذي قاده في ثلاث مباريات حقق الفوز في مناسبتين أمام إنبي والأهلي ثم تعادل أمام الإسماعيلي إلا أن الدوري لم يستكمل.

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- مصر المقاصة (2012 -2013)

خاض حسام حسن تجربة جديدة من خلال قيادة فريق مصر المقاصة الذي حقق معه في أول أربع مباريات أربع نقاط.

الفريق الفيومي بدأ مع حسام الفوز كان على حساب سموحة ثم التعادل أمام تليفونات بني سويف قبل التعادل مجددًا أمام حرس الحدود ثم الخسارة من الأهلي إلا أن الدوري لم يستكمل بعد ذلك.

- الأردن (2012 -2013)

قاد حسام حسن المنتخب الأردني حيث تعادل ثلاث مباريات أمام سوريا وعمان وأوزباكستان قبل أن يحقق فوز وحيدًا على الأخير بركلات الترجيح (9-8) في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي أقيمت بالبرازيل 2014.

- الزمالك (2013 -2014)

بعد العودة من الأردن، قاد حسام فريق الزمالك مجددًا إلا أنه خسر ثلاث مباريات أمام فيتا كلوب والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا ثم من الأهلي بكأس السوبر المصري (5-4) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي مسابقة الدوري، بدأ الزمالك مشواره بالفوز على طلائع الجيش بستة أهداف مقابل هدف.

- الاتحاد السكندري (2014 -2015)

خلال هذا الموسم قاد حسام حسن فريق الاتحاد السكندري ليحقق في أربع مباريات ثلاث نقاط بعد التعادل أمام الرجاء والإسماعيلي والأسيوطي "بيراميدز حاليًا"، مقابل خسارة من الزمالك.

- المصري (2015 -2016)

في الولاية الثالثة للعميد مع المصري حقق في أول أربع مباريات سبع نقاط من خلال الفوز على بتروجيت واتحاد الشرطة مقابل تعادل أمام مصر المقاصة وخسارة على يد إنبي.

- بيراميدز (2018 -2019)

خلال الموسم الحالي قاد حسام حسن فريق بيراميدز ليحقق معه انطلاقة هيّ الأفضل بعدما جمع 10 نقاط في أول أربع مباريات.

العميد حقق الفوز في ثلاث مناسبات أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والنجوم مقابل تعادل أمام وادي دجلة.