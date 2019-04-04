تصنيف فيفا.. مصر تحافظ على مركزها عالميًا وأفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي شهد استقرار وضع المنتخب المصري في المركز الـ57 عالميًا والثامن أفريقيًا.

كما حافظ المنتخب البلجيكي على تصدره للتصنيف العالمي برصيد 1737 نقطة، بينما تقدم المنتخب الإنجليزي مركزًا واحدًا ليصبح في المرتبة الرابعة برصيد 1647 نقطة متقدمًا على الكرواتي صاحب المركز الخامس.

المنتخب المصري حافظ على وضعيته في التصنيف منذ شهر فبراير الماضي، وكان شهر أغسطس الماضي قد شهد تراجعًا تاريخيًا للمنتخب الوطني بنحو 20 مركزًا ليصبح في المركز الـ65 عالميًا بعد الإخفاق في كأس العالم، ليعود مجددًا ويبدأ رحلة الصعود، بالارتقاء مركزا في سبتمبر و6 مراكز في أكتوبر، ومركزين في نوفمبر، قبل أن ينهي عام 2018 في نفس المركز.

وعلى الصعيد العالمي، جاء ترتيب أصحاب المراكز العشرة الأولى لشهر أبريل كالآتي:

1 - بلجيكا ( 1737 نقطة)

2 - فرنسا (1734 نقطة)

3 - البرازيل (1676 نقطة)

4 - إنجلترا (1647 نقطة)

5- كرواتيا (1621 نقطة)

6 - أوروجواي (1613 نقطة)

7- البرتغال (1607 نقطة)

8 - سويسرا (1604 نقطة)

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9 - إسبانيا (1601 نقطة)

10 - الدنمارك (1586 نقطة)

في المقابل جاء تصنيف أفضل 10 منتخبات إفريقية كالتالي:

23 - السنغال (1515 نقطة)

28 - تونس (1493 نقطة)

42- نيجيريا (1435 نقطة)

45 - المغرب (1429 نقطة)

46 - الكونغو الديموقراطية (1425)

49- غانا (1423)

54- الكاميرون (1399)

57- مصر (1384)

58- بوركينا فاسو (1380)

65- مالي (1365)