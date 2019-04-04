مدرب صنداونز: ندرك أننا "أولاد" أمام الأهلي.. وصفقة الـ6 ملايين لا تصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، أن منافسه الأهلي يُعد أكبر فرق القارة، واصفًا فريقه بـ"الأولاد" مقارنة بالعملاق المصري.

المدير الفني لفريق صنداونز قال في تصريحات نقلتها صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، إن فريق الأهلي يعتبر أكبر من فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وكان صنداونز التقى فريق الوداد البيضاوي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا حيث استطاع بطل المغرب أن يحصل على صدارة المجموعة الأولى بينما جاء صنداونز في الوصافة.

وعاد المدير الفني لصنداونز لاستكمال تصريحاته، قائلاً :"ما قام به الأهلي لا يصدق من حيث الصفقات بعدما قاموا بصفقة وصلت قيمتها إلى 6 ملايين دولار". (في إشارة لحسين الشحات)

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وتابع :"الأهلي قام بإعادة رمضان صبحي من هيدرسفيلد".

واستطاعت إدارة الأهلي أن تدعم الفريق في يناير الماضي بالتعاقد مع سبعة لاعبين كان من أبرزهم التعاقد مع حسين الشحات بجانب استعارة رمضان صبحي من صفوف هيدرسفيلد.

وواصل بيتسو موسيماني الحديث عن منافسه الأهلي :"انهم أكبر فرق القارة، انظروا فقط للنجوم ثم ندرك أننا أولاد صغار لم نفعل شيئًا".

وأنهى المدير الفني لصنداونز تصريحاته طالبًا بضرورة حصول بلاده على مقعدين في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجانب مقعدين في بطولة الكونفدرالية من أجل المنافسة على البطولات القارية.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخرج يوم السبت المقبل لمواجهة صنداونز ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.