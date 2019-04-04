زيدان يؤكد: ريال مدريد في ورطة كبيرة

أعرب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، عن حزنه الشديد لهزيمة فريقه أمام فالنسيا 1-2 في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وقال زيدان، بعد الهزيمة في هذه المباراة مساء الأربعاء: “الهزيمة تؤلم دائماً”، وذلك على الرغم من ضياع فرصة الفريق من قبل منطقيا في المنافسة على لقب الدوري في ظل فارق النقاط الكبير الذي يفصله عن برشلونة المتصدر.

وقال زيدان: “بدأنا المباراة بشكل رائع واستحوذنا على الكرة وضغطنا على المنافس، ولكننا أهدرنا فرصة التقدم بهدف ولم نترجم هذه البداية الجيدة إلى أي شيء في الشوط الأول.. وكانت هذه هي المشكلة”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “خضنا المباراة أمام فريق جيد.. كانت المباراة متكافئة وهو ما تدل عليه النتيجة بشكل ما.. الهزيمة تؤلم دائماً”.

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وتابع زيدان”: “طالبت اللاعبين بتقديم المزيد خاصة في الأمتار الأخيرة أمام مرمى المنافس لأننا كنا بحاجة لتقديم أداء أكثر شراسة في نصف ملعب المنافس وبالقرب من مرمى المنافس.. إنها فترة معقدة لأنه موسم صعب”.

ورفض زيدان الحديث عن الماضي، مؤكداً رغبته في التركيز على الفترة المقبلة.

وقال المدرب الفرنسي: “سنفكر في المباراة المقبلة.. أمامنا ثماني مباريات متبقية وسنحاول تقديم أداء أفضل في مباراة السبت.. إنني مع لاعبي الفريق سنحاول تقديم ما هو أفضل وسنكافح حتى النهاية.. وبعدها سيكون لدينا نحو شهر للحديث عن العديد من الأشياء.. وخلال هذه الفترة سنستعد للموسم المقبل”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الفترة الأخيرة من الموسم بمثابة اختبار للاعبين وفرصة لتقييمهم، أجاب زيدان: “ليست اختباراً للاعبين.. إنهم لاعبون في ريال مدريد ولكننا نمر بمرحلة صعبة وعلينا تقبلها.. علينا أيضاً أن نجرب الأوقات السيئة.. لا أعلم ما إذا كانت نتيجة المباراة أمام فالنسيا عادلة، ولكنني أتقبلها”.