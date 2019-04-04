كاسيميرو يرفض الإستسلام

اعترف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي كارلوس هنريك كاسيميرو، إنه وزملائه ليسوا بحالة جيدة في الجزء الأخير من الموسم، ولكنه اكد أنه حان وقت العمل في الفريق لتفادي مثل الهزائم.

وخسر ريال مدريد أمس الأربعاء أمام مضيفه فالنسيا 1-2 في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وقال كاسيميرو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “يجب أن نفكر في كل مباراة على حدة، نعلم أننا لسنا بحالة جيدة للغاية، ولكن يجب أن نعمل، عندما نخسر، الجميع يخسر، وعندما أقول أننا على خطأ، نكون كلنا سيئين”.

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وأوضح اللاعب البرازيلي: “أعتقد أننا تحكمنا في بداية المباراة بشكل جيد، ثم، في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول دخلوا أجواء اللقاء وسجلوا الهدف الأول، في الشوط الثاني حاولنا، وعملنا بكد، لكن كرة القدم تعترف بالأهداف، جعلنا النتيجة 2-1 في وقت متأخر وبالطبع الهزيمة معقدة”.

بالإضافة إلى ذلك، قال كاسيميرو إنه “يتعين على الريال التفكير في تقديم أداء أفضل في كل التدريبات والمباريات من الآن وحتى الصيف المقبل”.

وأكد لاعب وسط ريال مدريد: “نعرف أننا في لحظة صعبة، ولكننا نحظى بدعم الجميع.. إنه عام صعب لنا، ولكننا نعمل لنعود بشكل قوي في الموسم المقبل، بالتأكيد الريال سيعود”.