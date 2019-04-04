غوارديولا يكشف عن موهبة جديدة في مانشستر سيتي

يتوقع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن يلعب فيل فودين دوراً مهماً في الفريق على مدار العقد التالي من الزمن، وقال إن اللاعب البالغ عمره 18 عاماً سيشارك أكثر مع الفريق الأول في الموسم المقبل.

ولعب فودين، الموجود مع سيتي منذ أن كان في الثامنة من العمر، في التشكيلة الأساسية لأول مرة في الدوري في الفوز 2-0 على كارديف سيتي أمس الأربعاء، وأبلغ غوارديولا الصحافيين: “أنا سعيد بما قدمه.. كان يمكنه تسجيل هدفين.. إنه استثنائي”.

ورحلت مجموعة من أبرز المواهب عن سيتي بحثاً عن فرص للعب لكن فودين وقع عقداً حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأشار غوارديولا إلى أن “لاعب الوسط سيحصل على فرصته”.

وأضاف المدرب الإسباني: “الأمر ليس سهلاً بالنسبة له مع وجود (ديفيد) سيلفا وبرناردو (سيلفا) و(إيلكاي) غندوغان و(كيفن) دي بروين لكنه يريد الاستمرار هنا وهو سعيد بذلك”.

وتابع غوارديولا: “أؤكد لكم أنه سيلعب لفترات أطول في الموسم المقبل.. هذا هو التطور.. سيكون لاعباً مهماً على مدار العقد المقبل من الزمن”.